Tom Brady anuncia su retiro de la NFL a los 45 años de edad

“Buenos días chicos, iré al grano inmediatamente… me estoy retirando, para siempre. Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé en presionar grabar y avisarles primero. Solamente tienes un súper emocional ensayo de retiro y yo usé el mío el año pasado. Realmente quiero agradecerles mucho chicos, a cada uno que me apoyó a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de equipo, mis rivales. Podría seguir para siempre. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño, absolutamente no lo cambiaría por cualquier cosa", manifestó el QB en Twitter.