Taylor Swift y Travis Kelce ya tienen fecha de boda La ceremonia será en un día muy especial para la artista.

La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce ya habrían definido la fecha de su boda luego de varias semanas de especulaciones.

De acuerdo con varios reportes la pareja, que ha sido la sensación en los últimos años en la NFL, tomó la decisión de casarse el próximo 13 de junio de 2026, una fecha que tiene un significado especial para la artista, ya que el número 13 es considerado su número de la suerte.

De igual forma ha trascendido que la ceremonia se llevará a cabo en el exclusivo hotel Ocean House, ubicado en Watch Hill, Rhode Island.

En enlace matrimonial ha causado un gran revuelo entre los fans de Taylor Swift y Travis Kelce, y se prevé que se convierta en uno de los acontecimientos más comentados de este 2026.