    Kansas City Chiefs

    Taylor Swift y Travis Kelce ya tienen fecha de boda

    La ceremonia será en un día muy especial para la artista.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Se supo el secreto! Revelan lo que gastó Travis Kelce en el anillo para Taylor Swift

    Más sobre Travis Kelce

    La reacción de Neymar al conocer a Travis Kelce en Brasil es de locos
    1:16

    La reacción de Neymar al conocer a Travis Kelce en Brasil es de locos

    NFL
    ¡Taylor Swift y Travis Kelce sacuden la NFL con tremenda noticia!
    1:04

    ¡Taylor Swift y Travis Kelce sacuden la NFL con tremenda noticia!

    NFL
    Antonio Brown se ríe de Taylor Swift en derrota de Kelce y Chiefs
    1:24

    Antonio Brown se ríe de Taylor Swift en derrota de Kelce y Chiefs

    NFL
    Taylor Swift y Travis Kelce causan sensación previo al Super Bowl LIX
    1:01

    Taylor Swift y Travis Kelce causan sensación previo al Super Bowl LIX

    NFL
    Kelce revela lo que más le encanta de Taylor Swift previo al Super Bowl
    0:48

    Kelce revela lo que más le encanta de Taylor Swift previo al Super Bowl

    NFL
    Lo mejor del ‘opening night’ del Super Bowl 2025 en New Orleans
    1:08

    Lo mejor del ‘opening night’ del Super Bowl 2025 en New Orleans

    NFL
    ¿De tricampeón a tricampeón? Kelce y Taylor Swift reciben regalo del América
    1:19

    ¿De tricampeón a tricampeón? Kelce y Taylor Swift reciben regalo del América

    NFL
    Travis Kelce recibe duro castigo de la NFL previo al Super Bowl LIX
    0:53

    Travis Kelce recibe duro castigo de la NFL previo al Super Bowl LIX

    NFL
    Los millonarios palcos que pagará Travis Kelce para Taylor Swift
    1:08

    Los millonarios palcos que pagará Travis Kelce para Taylor Swift

    NFL
    ¡Ni Taylor Swift lo cree! Los logros que Travis Kelce consiguió en Navidad
    1:12

    ¡Ni Taylor Swift lo cree! Los logros que Travis Kelce consiguió en Navidad

    NFL

    La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce ya habrían definido la fecha de su boda luego de varias semanas de especulaciones.

    PUBLICIDAD

    De acuerdo con varios reportes la pareja, que ha sido la sensación en los últimos años en la NFL, tomó la decisión de casarse el próximo 13 de junio de 2026, una fecha que tiene un significado especial para la artista, ya que el número 13 es considerado su número de la suerte.

    De igual forma ha trascendido que la ceremonia se llevará a cabo en el exclusivo hotel Ocean House, ubicado en Watch Hill, Rhode Island.

    En enlace matrimonial ha causado un gran revuelo entre los fans de Taylor Swift y Travis Kelce, y se prevé que se convierta en uno de los acontecimientos más comentados de este 2026.

    La relación entre la cantante y el jugador comenzó en el 2023 y fue el pasado 26 de agosto de 2025 cuando confirmaron su compromiso con una serie de fotografías en sus redes sociales.

    Relacionados:
    Kansas City Chiefs