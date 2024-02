¿Romperá NFC dominio de la AFC en Super Bowls de la última década?

Dominio de la AFC sobre NFC en últimos Super Bowls

En 2018, Philadelphia Eagles sorprendió al ser campeón y de paso evitó que los Pats fueran bicampeones de nueva cuenta en su historia. Philly también cortó la racha de triunfos de la Americana, sin embargo, no pudo evitar que al año siguiente Tom Brady y New England volvieran a levantar el trofeo Lombardi.

RESULTADOS SUPER BOWLS DESDE 2013:

XLVII, 2013: Baltimore Ravens 34-31 San Francisco 49ers, Mercedes-Benz Superdome

XLVIII, 2014: Seattle Seahawks 43-8 Denver Broncos, MetLife Stadium

XLIX, 2015: New England Patriots 28-24 Seattle Seahawks, University of Phoenix Stadium

50, 2016: Denver Broncos 24-10 Carolina Panthers, Levi’s Stadium

LI, 2017: New England Patriots 34-28 Atlanta Falcons, NGR Stadium

LII, 2018: Philadelphia Eagles 41-33 New England Patriots, US Bank Stadium

LIII, 2019: New England Patriots 13-3 Los Angeles Rams, Mercedes-Benz Stadium

LIV, 2020: Kansas City Chiefs 31-20 San Francisco 49ers, Hard Rock Stadium

LV, 2021: Tampa Bay Buccaneers 31-9 Kansas City Chiefs, Raymond James Stadium

LVI, 2022: Los Angeles Rams 23-20 Cincinnati Bengals, SoFi Stadium

LVII, 2023: Kansas City Chiefs 38-35 Philadelphia Eagles, State Farm Stadium