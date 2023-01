Super Bowl 2023: Chris Stapleton entonará el himno

La actriz y cantante Sheryl Lee Ralph, ganadora de un Emmy, fue elegida para cantar 'Lift Every Voice and Sing'. La NFL eligió al nativo de Arizona Troy Kotsur para representar a la Asociación Nacional de Sordos (NAD) para el himno en lengua de signos estadounidenses, mientas que Justina Miles se ocupará de 'Lift Every Voice and Sing' y del espectáculo del medio tiempo.