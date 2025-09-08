Seguidor de los Bills es vetado por la NFL tras agredir a jugadores de Ravens

Video Fan los Bills es vetado por la NFL tras agredir a jugadores de Ravens

La NFL vetó indefinidamente a un aficionado de los Buffalo Bills que empujó a jugadores de los Baltimore Ravens durante el partido inaugural de la temporada, confirmó un portavoz de la liga.

La sanción incluye la prohibición de asistir a todos los encuentros y eventos oficiales de la liga, como el Super Bowl, el draft y el scouting combine.

El hecho ocurrió en el Estadio Highmark, luego de un touchdown de Baltimore en el tercer cuarto. El seguidor empujó primero el casco del receptor DeAndre Hopkins y después al mariscal de campo Lamar Jackson. Este último respondió con un empujón, aunque no fue castigado en el partido ni ha recibido sanción posterior.

Jackson explicó tras el encuentro que perdió la calma: “Vi que golpeó a Hopkins y luego me abofeteó. Olvidé dónde estaba y reaccioné. Debí dejar que la seguridad se encargara”, señaló el dos veces MVP de la NFL.

En un comunicado, la NFL reiteró su política contra conductas violentas de aficionados, advirtiendo que cualquier acción indisciplinada puede derivar en expulsiones, vetos o acciones legales.

En lo deportivo, Buffalo superó 41-40 a Baltimore con un gol de campo en la última jugada.