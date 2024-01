Resumen de la Semana 18 de la NFL



New York Jets 17-3 New England Patriots

En un partido nevado y en el que no se jugaba nada más que la dignidad, los Patriots cerraron una decepcionante temporada perdiendo 17-3 ante los Jets que anotaron 11 puntos en el último cuarto. New England terminaron la campaña con récord de 4-13 y los Jets con 7-10.