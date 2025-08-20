La reacción de Enrique Burak al enterarse que Karol G cantará en la NFL Brasil
El comentarista de TUDN hace una fuerte confesión ahora que se anunció que KArol G participará en un show de medio tiempo en la NFL.
Enrique Burak, comentarista de TUDN, reaccionó de una forma inesperada al ser cuestionado sobre cuál es su canción favorita de Karol G, famosa cantante que estará en un show de medio tiempo de la NFL.
De hecho, Karol G estará en el medio tiempo del partido entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers en Sao Paulo y, ante esto, en Amigos de TUDN, Toño de Valdés cuestionó a Enrique Burak si tiene alguna canción favorita de la 'Bichota'.
Burak se sinceró al confesar que hasta recién el año pasado fue que conoció a la cantante y por circunstancias no precisamente musicales.
"Voy a decir una cosa que probablemente me provoque el 'hate' de mucha gente, el año pasado, en esta cuestión que iban a cerrar el Azteca para la remodelación camino al Mundial, se retrasó unos días o unas semanas, porque se presentó en el Estadio Azteca Karol G, que porque también había tenido un éxito tremendo en otros lugares, en ese momento me enteré de la existencia de Karol G, ante lo cual, sé que tiene una canción popular, que no tengo idea de cómo se llama y de cómo sea, y ya, no tengo idea", dijo Burak.
Toño de Valdés y el resto de personas en el foro de Amigos admitieron que no conocen a Karol G, algo que puso más feliz a Burak al ver la "ignorancia colectiva" respecto a que no es el único que desconocía a la colombiana.