NFL Rams y Ravens renuevan su imagen para la temporada 2026 de la NFL Mientras que los angelinos realizaron cambios sutiles, los emplumados fueron más radicales, incluso al mostrar nuevos diseños de cascos.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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¿Qué cambios presentan los nuevos uniformes de los Rams?

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En el caso de los Rams de Los Ángeles, los nuevos uniformes recuperan elementos clásicos, con tonos más brillantes y detalles que evocan sus años dorados en California, apostando por una imagen más limpia y moderna.

Dejaron atrás los degradados para dar paso a colores sólidos en amarillo, azul y blanco. En el logo también desapareció el degradado, quedando solo las letras de “LA” y el cuerno en amarillo.

La organización busca construir una nueva identidad en el mercado angelino, combinando tradición con una visión contemporánea, algo que también se refleja en su proyecto deportivo.

¿Qué novedades incorporaron los Ravens en su uniforme?

Por su parte, los Ravens optaron por una actualización más marcada. La franquicia decidió añadir elementos más oscuros, unas alas de cuervo a la altura del cuello y nuevos diseños de cascos que irán utilizando a lo largo de la temporada.

Así, Rams y Ravens demuestran que en la NFL la renovación es constante. Ya sea con cambios profundos o ajustes puntuales, la imagen también juega su partido… y en 2016, ambos equipos decidieron reinventarse para marcar una nueva etapa dentro y fuera del emparrillado.