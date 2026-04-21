NFL ¿Cuántas veces Raiders ha tenido el primer pick en el Draft NFL? Raiders busca redimirse este año con el primer pick global del Draft NFL 2026, luego de sus dos casos fallidos, donde sus selecciones no rindieron.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Raiders y el pick 1 del Draft NFL 2026: historia de errores y presión

Esta no es una posición desconocida para los “Malosos”; sin embargo, por otro lado, no han tenido buen ojo para elegir al mejor talento colegial.

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¿Cómo le ha ido a Raiders con el primer pick del Draft?

Raiders ha seleccionado en la primera posición global en dos ocasiones. La primera fue en la edición de 1962, cuando tomaron al quarterback Roman Gabriel, proveniente de la Universidad de North Carolina State. La otra fue en 2007, cuando optaron por JaMarcus Russell, egresado de LSU.

Hay que destacar que en ninguna de esas dos ocasiones acertaron al obtener un talento invaluable. Gabriel, de hecho, nunca jugó con los Raiders. Cabe aclarar que en 1962 hubo dos drafts, uno por la AFL y otro por la NFL. A Gabriel lo tomaron en la AFL, pero decidió no jugar con ellos y sí con los Rams, que lo seleccionaron en la NFL.

Russell fue un auténtico desastre: el jugador solo permaneció tres años, donde acumuló una marca de 7 juegos ganados y 18 perdidos, con 18 pases de anotación y 23 intercepciones.

Raiders espera darle a la buena con Mendoza

Para este año, Las Vegas vuelve a tener el primer pick y es altamente probable que opten por un mariscal de campo, ahora bajo el nombre de Fernando Mendoza, considerado uno de los mejores talentos disponibles. Sin embargo, habrá que ver si esta vez el jugador responde y no termina siendo otro caso decepcionante como sus predecesores.