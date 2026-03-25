NFL Puka Nacua en polémica por acusaciones de agresión contra una mujer Acusan a Puka Nacua de agresión; su defensa niega todo.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Puka Nacua es acusado de agredir a una mujer y de comentarios antisemitas

Puka Nacua, destacado receptor de Los Ángeles Rams, se encuentra nuevamente envuelto en polémica, luego de que una mujer lo acusara de agresión y lanzarle comentarios antisemitas.

Según el portal TMZ, la mujer, de la cual se desconoce su identidad, se encontraba con el deportista en una cena en Los Ángeles, cuando lanzó un comentario en contra de los judíos, “que se jodan”, dijo presuntamente.

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¿Qué acciones físicas tomó Puka Nacua contra la mujer?

La mujer agregó que, con el pasar de los minutos, la conducta de Puka se transformó en vulgar, grosera y molesta para ella y los asistentes.

Posteriormente se retiraron en una camioneta, instantes en los que Nacua se acercó a ella de forma romántica, pero en un momento la mordió en el hombro, lo que le provocó una herida visible. Todo esto habría ocurrido, luego de que el receptor mordiera a otra persona en la mano.

La denunciante afirma que acudió con las autoridades un día después de la agresión para levantar un reporte formal y solicitar una orden de restricción temporal.

¿Cuál ha sido la postura de Puka Nacua ante las acusaciones?

Hasta el momento el jugador no ha emitido comentarios sobre las acusaciones; sin embargo, su abogado Levi McCathern rechazó todas las acusaciones y sostuvo que se trata únicamente de un intento de la mujer por obtener una compensación millonaria.