Mock Draft TUDN 2026: así se perfila la primera ronda del NFL Draft
Fernando Mendoza lidera un Draft con dominio defensivo y posibles sorpresas. Aquí en TUDN te presentamos cómo consideramos que se vaya dando la primera ronda.
El Draft de la NFL está a un par de horas de arrancar y, como es tradición, el análisis previo comienza a tomar fuerza con los distintos escenarios posibles. Este jueves, TUDN presenta su esperado mock draft con una radiografía de lo que podría suceder en la primera ronda.
Las proyecciones apuntan a que el talento defensivo dominará los primeros picks, aunque la posición de quarterback sigue siendo el gran foco.
¿Quién será la primera selección del Draft NFL 2026?
Fernando Mendoza encabeza la lista de este Draft 2026. Solo una mega sorpresa impediría que Las Vegas Raiders tomen al quarterback egresado de la Universidad de Indiana.
Por otro lado, varias franquicias buscan resolver necesidades clave en ofensiva.
¿Qué equipos podrían cambiar el rumbo del Draft?
Otros conjuntos como Arizona Cardinals, New York Giants, Tennessee Titans o Cleveland Browns podrían marcar el rumbo del Draft con cambios inesperados que impacten la jornada. Cada selección abre la puerta a sorpresas, intercambios y movimientos estratégicos.
Por lo pronto, aquí en TUDN presentamos lo que consideramos será cómo se desarrolle la primera ronda del Draft.
- 1 Las Vegas Raiders Fernando Mendoza, QB, Indiana
- 2 NY Jets Arvell Reese, LB, Ohio State
- 3 Arizona Cardinals David Bailey, Edge, Texas Tech
- 4 Tennessee Titans Jeremiyah Love, Notre Dame
- 5 NY Giants Caleb Downs, S, Ohio State
- 6 Cleveland Browns Carnell Tate, WR, Ohio State
- 7 Washington Commanders Sonny Styles, LB, Ohio State
- 8 New Orleans Saints Jordyn Tyson, WR, Arizona State
- 9 Kansas City Chiefs Rueben Bain Jr., Edge, Miami
- 10 NY Giants Mansoor Delane, CB, Louisiana State
- 11 Miami Dolphins Francis Mauigoa, OL, Miami
- 12 Dallas Cowboys Dillon Thieneman, S, Oregon
- 13 LA Rams Makai Lemon, WR, USC
- 14 Baltimore Ravens Olaivavega Ioane, G, Penn State
- 15 Tampa Bay Buccaneers Jermod McCoy, CB, Tennessee
- 16 NY Jets Jordyn Tyson, WR, Arizona State
- 17 Detroit Lions Kadyn Proctor, OT, Alabama
- 18 Minnesota Vikings Kenyon Sadiq, TE, Oregon
- 19 Carolina Panthers Omar Cooper Jr., WR, Indiana
- 20 Dallas Cowboys T.J. Parker, Edge, Clemson
- 21 Pittsburgh Steelers KC Concepcion, WR, Texas A&M
- 22 Los Angeles Chargers Akheem Mesidor, EDGE, Miami
- 23 Philadelphia Eagles Denzel Boston, WR, Washington
- 24 Cleveland Browns, Monroe Freeling, OT, Georgia
- 25 Chicago Bears, Zion Young, Edge, Missouri
- 26 Buffalo Bills. Kayden McDonald, DT, Ohio State
- 27. San Francisco 49ers, Peter Woods, DT, Clemson
- 28 Houston Texans, Blake Miller, OT, Clemson
- 29. Kansas City Chiefs, Colton Hood, CB, Tennessee
- 30 Miami Dolphins, Keldric Faulk, Edge, Auburn
- 31 New England Patriots, Cashius Howell, Edge, Texas A&M
- 32 Seattle Seahawks, Chase Bisontis, G, Texas A&M