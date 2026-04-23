NFL Draft Mock Draft TUDN 2026: así se perfila la primera ronda del NFL Draft Fernando Mendoza lidera un Draft con dominio defensivo y posibles sorpresas. Aquí en TUDN te presentamos cómo consideramos que se vaya dando la primera ronda.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Fernando Mendoza apunta al pick uno en un Draft lleno de escenarios inesperados

El Draft de la NFL está a un par de horas de arrancar y, como es tradición, el análisis previo comienza a tomar fuerza con los distintos escenarios posibles. Este jueves, TUDN presenta su esperado mock draft con una radiografía de lo que podría suceder en la primera ronda.

Las proyecciones apuntan a que el talento defensivo dominará los primeros picks, aunque la posición de quarterback sigue siendo el gran foco.

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¿Quién será la primera selección del Draft NFL 2026?

Fernando Mendoza encabeza la lista de este Draft 2026. Solo una mega sorpresa impediría que Las Vegas Raiders tomen al quarterback egresado de la Universidad de Indiana.

Por otro lado, varias franquicias buscan resolver necesidades clave en ofensiva.

¿Qué equipos podrían cambiar el rumbo del Draft?

Otros conjuntos como Arizona Cardinals, New York Giants, Tennessee Titans o Cleveland Browns podrían marcar el rumbo del Draft con cambios inesperados que impacten la jornada. Cada selección abre la puerta a sorpresas, intercambios y movimientos estratégicos.

Por lo pronto, aquí en TUDN presentamos lo que consideramos será cómo se desarrolle la primera ronda del Draft.

1 Las Vegas Raiders Fernando Mendoza, QB, Indiana

2 NY Jets Arvell Reese, LB, Ohio State

3 Arizona Cardinals David Bailey, Edge, Texas Tech

4 Tennessee Titans Jeremiyah Love, Notre Dame

5 NY Giants Caleb Downs, S, Ohio State

6 Cleveland Browns Carnell Tate, WR, Ohio State

7 Washington Commanders Sonny Styles, LB, Ohio State

8 New Orleans Saints Jordyn Tyson, WR, Arizona State

9 Kansas City Chiefs Rueben Bain Jr., Edge, Miami

10 NY Giants Mansoor Delane, CB, Louisiana State

11 Miami Dolphins Francis Mauigoa, OL, Miami

12 Dallas Cowboys Dillon Thieneman, S, Oregon

13 LA Rams Makai Lemon, WR, USC

14 Baltimore Ravens Olaivavega Ioane, G, Penn State

15 Tampa Bay Buccaneers Jermod McCoy, CB, Tennessee

16 NY Jets Jordyn Tyson, WR, Arizona State

17 Detroit Lions Kadyn Proctor, OT, Alabama

18 Minnesota Vikings Kenyon Sadiq, TE, Oregon

19 Carolina Panthers Omar Cooper Jr., WR, Indiana

20 Dallas Cowboys T.J. Parker, Edge, Clemson

21 Pittsburgh Steelers KC Concepcion, WR, Texas A&M

22 Los Angeles Chargers Akheem Mesidor, EDGE, Miami

23 Philadelphia Eagles Denzel Boston, WR, Washington

24 Cleveland Browns, Monroe Freeling, OT, Georgia

25 Chicago Bears, Zion Young, Edge, Missouri

26 Buffalo Bills. Kayden McDonald, DT, Ohio State

27. San Francisco 49ers, Peter Woods, DT, Clemson

28 Houston Texans, Blake Miller, OT, Clemson

29. Kansas City Chiefs, Colton Hood, CB, Tennessee

30 Miami Dolphins, Keldric Faulk, Edge, Auburn

31 New England Patriots, Cashius Howell, Edge, Texas A&M

32 Seattle Seahawks, Chase Bisontis, G, Texas A&M