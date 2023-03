Lamar Jackson afirmó que pidió a los Baltimore Ravens ser intercambiado

"Permítanme responder personalmente sus preguntas con respecto a mis planes futuros. A partir del 2 de marzo, solicité un canje a la organización de los Ravens ya que no han estado interesados en alcanzar mi valor, y todas las personas que me han conocido o han estado cerca de mí saben que amo el futbol y que mi sueño es ayudar a un equipo a ganar el Super Bowl. Todos ustedes son geniales, pero tuve que tomar una decisión que fuera lo mejor para mi familia y para mí. No importa qué tan lejos vaya o dónde esté mi carrera me lleva, continuaré estando cerca de mis fanáticos de la nación Baltimore Flock y de todo el estado de Maryland. Me verás de nuevo, Truzzzzz".