NFL anuncia juego de temporada regular en templo del futbol mundial en 2026

Video NFL tendrá juego de temporada regular en templo del futbol mundial

La National Football League (NFL) confirmó este viernes que llevará un partido de la temporada regular de 2026 al emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El acuerdo entre la liga estadounidense y las autoridades locales contempla la celebración de tres partidos de fase regular en los próximos cinco años en la ciudad brasileña.

La NFL, que busca expandirse internacionalmente, ya organizó dos encuentros en São Paulo, el más reciente el pasado 5 de septiembre, con Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, frente a 47.627 espectadores.

"Construyendo sobre el éxito de los partidos en São Paulo, no podríamos estar más emocionados de jugar en una de las ciudades más icónicas del mundo: Río de Janeiro", señaló el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

"Esperamos trabajar estrechamente con nuestros socios de la ciudad y el estado en Río, junto con el histórico estadio Maracaná, para profundizar nuestros vínculos con los decenas de millones de fanáticos en Brasil y en toda América del Sur", agregó Goodell, que estima unos 36 millones de aficionados al futbol americano en el país.

" Brasil es ahora el segundo mayor consumidor de football americano fuera de Estados Unidos, y miles de turistas y aficionados han soñado con experimentar este evento en el estadio más famoso del mundo", afirmó el gobernador Cláudio Castro.