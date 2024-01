Jerry Jones , propietario de los Dallas Cowboys , aseguró que la derrota de su equipo por 32-48 ante los Green Bay Packers en la Ronda de Comodines de los Playoffs de la NFL es algo que aún no se explica cómo sucedió.

"Esta sin duda parece la más dolorosa derrota. Esto está más allá de mi comprensión, aún no lo he procesado", afirmó el dueño, rodeado por decenas de cámaras y micrófonos al final del juego.

Jones, quien durante el partido realizado en el AT&T Stadium no ocultó su molestia con constantes gestos de desaprobación, fue abordado antes de entrar al vestuario por los medios de comunicación, a los que dijo no hablaría del futuro del entrenador en jefe de su equipo, Mike McCarthy.

"No hablaré con nadie en específico, ni hablaré sobre nadie. No he pensado ni un segundo en eso", mencionó.