J.J. Watt apoya protestas en la NFL; Mayfield se arrodillará

"A) No hables por mí. B) Si sigues creyendo que (las protestas) son una falta de respeto para la bandera o nuestro ejército, entonces es obvio que no has escuchado", escribió Watt.

"Los jugadores tienen derecho a protestar, a ser escuchados y a ser quienes son. No se arrodillan porque estén en contra de nuestra bandera. Se arrodillan porque no se les ha tratado igual en este país durante más de 400 años", sentenció O'Brien.

"Absolutamente me arrodillaré", escribió el QB y después declaró que no le importa si pierde popularidad por ello. "Si pierdo algunos fans, está bien. Nunca me he quedado callado por nada. Y lo digo de todo corazón".