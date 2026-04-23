NFL Raiders eligen a Fernando Mendoza como primera selección del Draft NFL 2026 El jugador egresado de Indiana donde fue campeón nacional, es el nuevo pasador de los "Malosos" tras ser pick número uno del Draft 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Fernando Mendoza es elegido por Las Vegas Raiders en el primer pick del Draft NFL

Las Vegas Raiders no dejó lugar a dudas, no hubo sorpresas o intercambios de última hora y tomaron a su nuevo líder ofensivo, el quarterback Fernando Mendoza en la primera selección global del Draft 2026 de la NFL.

La franquicia negro y plata apostó por el talento del mariscal de campo surgido de Indiana, quien llega con la etiqueta de ser uno de los prospectos más completos de su generación, además de campeón nacional y con diversos premios bajo en brazo como el Heisman, Walter Camp, Maxwell, Davey O'Brien y otros.

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Raiders busca líder para su reconstrucción

Tras una temporada complicada en la que los Raiders terminaron con marca de 3-14 tenían claro que necesitaban reconstruirse desde la posición más importante del campo, y Mendoza encaja perfectamente en ese plan.

Hay que recordar que este año el equipo también estrena head coach en la persona de Klint Kubiak y desde fuentes internas del equipo, quiere basar su ofensiva en las cualidades de Mendoza.

¿Cuáles son las cualidades de Mendoza?

El chico de ascendencia cubana se destaca por su gran lectura de juego, movilidad y un brazo potente. Mendoza no fue presentado como usualmente se hace, ya que el protocolo incluye salir a escena, recibir la gorra del equipo, un abrazo el comisionado Roger Goodell y posar para la fotografía, ya que el jugador prefirió estar en Miami al lado de su familia.

Su llegada marca el inicio de una nueva era para la organización, que buscará construir a su alrededor un conjunto exitoso en los próximos años. De inicio en la ofensiva tiene armas interesantes como el ala cerrada Brock Bowers y el corredor Ashton Jeanty.