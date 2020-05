Eli Manning quiere seguir ligado a los Giants

Eli Manning , quien se retiró el 24 de enero de 2020 después de una carrera de 16 años como quarterback de los New York Giants , no desea convertirse en entrenador de la NFL , citando la cantidad de horas que trabajan como la razón principal por la que eso está fuera de sus planes. Sin embargo, tiene un fuerte deseo de seguir involucrado en el futbol americano de alguna manera.

"El futbol americano es mi amor y mi pasión", dijo Manning, a través de ESPN. "Es todo lo que he sabido durante los últimos 25 años y todo lo que he estado haciendo. No creo que pueda alejarme demasiado de eso. Me gustaría hacer algo con los Giants, seguir involucrado con ellos. Probablemente necesito un pequeño descanso en este momento, así que me tomaré un poco de tiempo con mi familia, pero supongo que volveré a saltar al futbol americano de alguna manera”.