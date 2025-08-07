El mexicano Will Hernández regresa con nuevo contrato a la NFL

Video ¡Se pasan de vivos! NFL multa a jugadores por revender boletos del Super Bowl

El mexicano Will Hernández, recuperado de la rotura de ligamento cruzado anterior izquierdo que sufrió en 2024, firmó con los Arizona Cardinals para la temporada 2025 de la NFL.

“El bigote ha vuelto al desierto”, escribieron los Cardinals en redes junto a una foto del liniero acomodándose su mostacho.

Hernández se lesionó el pasado 6 de octubre, en el cuarto periodo de la victoria 24-23 ante los 49ers. La lesión lo dejó fuera el resto del año, último de su contrato, por lo que quedó agente libre durante su rehabilitación.

Hernández, quien nació en Las Vegas, Nevada, pero es mexicano por sus padres, originarios del municipio de Puruándiro, Michoacán, visitó el lunes anterior el entrenamiento de Arizona con la esperanza de alargar su estadía en el equipo con el que ha destacado en la NFL, algo que este jueves concretó.

“Will juega con intensidad. Se nota en su físico y sus habilidades de movimiento. Lo conocemos muy bien y es gratificante tenerlo de regreso”, destacó Drew Petzing, coordinador ofensivo.

Hernández arribó a la NFL seleccionado en la segunda ronda del Draft 2018 por New York Giants, con los que se mantuvo hasta 2021.

A partir de 2022 jugó con los Cardinals. El 21 de noviembre de ese año Will llevó la bandera de México a la vanguardia en la salida de los Arizona Cardinals en el duelo realizado en el Estadio Azteca en el que cayeron 38-10 ante 49ers.

En siete temporadas en la NFL, Hernández ha sido titular en 91 de los 97 partidos en los que ha actuado.