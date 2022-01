Antonio Brown desmiente a Bucs y Arians por negligencia médica

“Me preguntó qué me pasaba, le dije que me dolía el tobillo. Pero él lo sabía. Lo habíamos hablado y estaba bien documentado al respecto. Después me ordenó regresar al campo, no tuve atención médica. Le dije que no podía y me gritó, “estás acabado” mientras hizo un gesto con su dedo como si se cortara la garganta. No renuncié, me corrieron. Nunca abandonaría a mis hermanos. Me sacaron como a un animal".