Rodgers sobre futuro con Packers: "No hay razón para no volver"

Un par de días después de haber caído ante los Buccaneers de Tom Brady en la Final de la Conferencia Nacional y haber asustado a los fanáticos de los Packers , Aaron Rodgers aseguró que no ve razones para no continuar como quarterback de Green Bay.

"Creo que fue más bien darme cuenta de que, en última instancia, mi futuro no está bajo mi control, lo que me golpeó en el momento", dijo el as de los Packers en entrevista a un medio local.