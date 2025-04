Aaron Rodgers sigue sin equipo y no descarta el retiro de NFL

"Le dije a cada uno de los equipos que no se trata del dinero. Dije que jugaría por 10 millones de dólares o lo que sea. Estoy abierto a todo y no me apego a nada. Así que sí, la jubilación aún podría ser una posibilidad, pero ahora mismo mi enfoque ha sido y seguirá siendo mi vida personal ", afirmó el quarterback a en una entrevista con el ‘Pat McAfee show’.

"Voy a aclararlo todo. Para empezar, estoy en una etapa diferente de mi vida: tengo 41 años, una relación seria, compromisos personales. Comprometerse con un equipo es algo muy importante. Estoy abierto a todo y no me apego a nada", subrayó.

"No ha hay una fecha límite. Sí, he hablado con Mike Tomlin en Pittsburgh, pero no hay nada y Ben Roethlisberger dijo en un programa que estaba esperando a los Vikings. Eso no es cierto", aseguró sobre lo dicho sobre el ex mariscal de campo de Steelers.