The Weeknd será el encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl

The Weeknd irrumpió con su gran éxito hace unos años con su canción "Can’t Feel My Face" que apareció en su segundo álbum de estudio, "Beauty Behind the Madness", que encabezó el Billboard 200 en 2015 y ganó un Grammy. Ha tenido otros tres álbumes que han encabezado las listas de éxitos, incluido "After Hours", que se lanzó en marzo.