Se aclara el panorama entre Ben Roethlisberger y los Steelers

Luego de que la temporada pasada se desatara la incertidumbre por la continuidad de Ben Roethlisberger con Steelers , debido al tope salarial, al final el panorama se aclaró entre ambas partes y pudieron llegar a un acuerdo para que el mariscal de campo siga esta temporada con el equipo, aunque tuvo que hacer un sacrificio económico para que esto pudiera concretarse , algo que al parecer no incomoda al 'Big Ben', quien se mostró contento por poder ayudar a la planeación de la organización.

"Es mi mayor honor ser un Pittsburgh Steeler y dar todo por esta organización. Estoy agradecido de estar en esta etapa de mi carrera y más que feliz de ajustar mi contrato de la mejor manera que ayude al equipo a dirigirse a otros jugadores que son tan vitales para nuestro éxito. Me encanta este juego y me encanta competir, y creo en este equipo y en mi capacidad para cumplir cuando se me pide. Todo comienza con una gran preparación y estoy listo para comenzar", dijo en un comunicado de prensa.