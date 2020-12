New England no tuvo piedad y apaleó a Chargers de Los Angeles

New England tuvo uno de sus mejores partidos de la temporada y se metieron a la casa de los Chargers para apalearlos 45-0 en un encuentro en el que absolutamente todo le salió al equipo de Cam Newton que no tuvo que esforzarse mucho, pues lanzó para 69 yardas, un pase de anotación y tuvo dos acarreos a las diagonales, suficiente para encaminar el triunfo de su equipo que logró su quinta victoria consecutiva ante los de Los Angeles .

La otra cara de la moneda fueron los locales a los que les pasó de todo, pues además de no poder anotar, recibieron un touchdown por regreso de patada de Gunner Olszewski en el segundo cuarto, además, Devin McCourty recuperó un balón luego de que fue bloqueada una patada a los Chargers, y se escapó hasta las diagonales para colaborar con la victoria que mantiene con una mínima esperanza a los Patriots de colarse al menos a la ronda de comodines.

Los que han tomado un nuevo aire son los Giants, quienes ganaron su cuarto partido de manera consecutiva, algo que no conseguían desde 2016 y lo hicieron a costa de Seattle que no encuentra la regularidad en esta campaña. Con el triunfo el equipo de New York se subió al liderato de la División Este de la Conferencia Nacional al poner su marca en 5-7 tras ganar 17-12.