Exquarterback de Jets intentará jugar beisbol profesional

El ex quarterback de los New York Jets está probando suerte en el beisbol , según NBC Philadelphia.

"Solo quiero competir. Tuve mis pruebas en la NFL y tuve éxito, pero no he tenido la oportunidad de jugar. Al final del día, estoy sentado aquí a los 25 años. Siento que me queda mucho en el tanque", comentó Christian Hackenberg.