Defensa de Trump confunde al secretario de estado de Georgia con Ben Roethlisberger

Este viernes Twitter se llenó de burlas ante el error que cometió la defensa del ex presidente Donald Trump en el Sedado de Estados Unidos, cuando el abogado Bruce Castor confundió al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger con el quarterback de los Pittsburgh Steelers de la NFL, Ben Roethlisberger .



Este viernes de produjo un hecho muy particular y que no perdonaron los seguidores en la red social Twitter, quienes se mofaron a más no poder.