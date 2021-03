Después de 20 años como quarterback en la NFL , Drew Brees anunció su retiro y no jugará más con los New Orleans Saints para la temporada 2021 del futbol americano de los Estados Unidos.

"Cada día, vertí mi corazón y mi alma en ser su mariscal de campo. Hasta el final, me agoté para dar todo lo que tenía a la organización de los Saints, a mi equipo y a la gran ciudad de New Orleans. Compartimos algunos momentos increíbles juntos, muchos de los cuales están grabados en nuestros corazones y mentes y lo harán por siempre. sé parte de nosotros. Me has moldeado, fortalecido, inspirado y me has dado toda una vida de recuerdos.