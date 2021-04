Deshaun Watson pierde patrocinador por demandas de agresión sexual

El pasado viernes, el Departamento de Policía de Houston tuiteó que abrió una investigación criminal luego de que se presentó una denuncia contra Watson. Con sus problemas fuera del campo, los otros patrocinadores de Watson, como la marca Beats by Dre de Apple, pronto necesitarán responder. Un representante de Beats by Dre no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.