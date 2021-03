Tom Brady dice “no recordar” haber aventado el trofeo Lombardi

En una charla en el programa 'The Late Late Show' con James Corden, el quarterback de los Buccaneers reveló que no recuerda cuándo lanzó el trofeo, aunque agradeció que Cameron Brate lo haya atrapado para evitar lo que hubiera sido un desastre.

"No recuerdo nada. En primer lugar, no estaba pensando en ese momento. No fue un pensamiento. Fue, 'Esto parece muy divertido de hacer'. Sin mencionar que cuando pones en tus manos uno de esos trofeos, hay muchos bordes realmente afilados en la parte inferior ... Me enteré más tarde, si ese hubiera sido un pase incompleto, habría caído como 80 pies. Estoy tan feliz de que Cam lo haya atrapado", dijo el legendario mariscal de campo.