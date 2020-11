Andy Dalton está mal y de malas... ¡Ahora tiene Coronavirus!

Por segundo partido consecutivo Dallas no contará con Andy Dalton y todo indica que Mike McCarthy tendrá que echar mano nuevamente de Ben DiNucci. El ex jugador de Cincinnatti no terminaba de salir de una cuando entró a otra, pues estaba regresando de una conmoción cerebral y hoy fue puesto en la lista de jugadores con COVID-19 y no podrá participar en el encuentro de la Semana 8 ante los invictos Steelers.