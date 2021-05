Aaron Rodgers va en serio para salir de Green Bay Packers para la siguiente temporada y ahora se reporta que llama "Jerry Krause" al general manager del equipo, Brian Gutekunst , ante la imposibilidad de no dejarle salir del equipo de Wisconsin

El medio The Athletic a través del periodista Bob McGinn, señaló que en los grupos de los jugadores en redes sociales, Aaron Rodgers se refiere como "Jerry Krause", el famoso general manager de Chicago Bulls en la época de que Michael Jordan y el equipo hicieron una dinastía de seis títulos en ocho años, exhibido en el documental " The Last Dance".