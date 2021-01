Aaron Rodgers no tiene claro si seguirá jugando con Green Bay

La derrota que sufrieron los Green Bay Packers en la Final de la Conferencia Nacional a manos de Tampa Bay generó incertidumbre en el plentel pues el propio Aaron Rodgers , líder y figura del equipo, dejó en el aire su continuidad con la organización, pero aseguró que no es únicamente su caso, pues hay varios jugadores que están en la misma situación.

El lanzador, quien tuvo tres pases de anotación y una intercepción en el encuentro ante los Buccaneers, también habló sobre algunas decisiones de Matt LeFleur, quien entre otras cosas optó por buscar un gol de campo con más de dos minutos en el reloj y tres tiempos fuera, en vez de arriesgar y buscar el touchdown, a sabiendas de que perdían el encuentro por ocho puntos, una opción que dejó claro, no estuvo en sus manos.

"No hubiera ido con esa decisión, no fue mi decisión, lo entiendo al quedar un par de minutos y todos nuestros tiempos fuera, pero no fue mi decisión", comentó el futuro miembro del Salón de la Fama de la NFL.