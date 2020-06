Wilt Chamberlain, la leyenda NBA que tuvo 20 mil amantes

Para muchos historiadores y aficionados Wilt Chamberlain ha sido el jugador más dominante en la historia de la NBA, y la verdad es que sus números lo respaldan, y aunque para las nuevas generaciones no es un nombre que esté fresco en la memoria, el miembro del Salón de la Fama posee muchos récords y también posee un impresionante registro que no va directamente al tema deportivo, pues se dice que 'The Record Book', como le apodaban, aseguró que estuvo con 20 mil mujeres en su vida.