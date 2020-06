Popovich lanza críticas a Goodell y dueños de la NFL

El coach de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich , arremetió contra el comisionado de la NFL, Roger Goodell , por no apoyar a Colin Kaepernick y a otros jugadores que han protestado por la injusticia racial arrodillándose durante el himno nacional de Estados Unidos.

"Un hombre inteligente dirige la NFL y no entendió la diferencia entre la bandera y lo que hace grande al país. Todas las personas que lucharon para permitir que Kaepernick tuviera derecho a arrodillarse por la justicia", dijo Popovich al New York Times. "La bandera es irrelevante. Es solo un símbolo que la gente se inclina por razones políticas".

Trump sugirió en septiembre de 2017 que los propietarios de la NFL despidieran a cualquier jugador que se arrodillara durante el himno nacional. También discrepó con la reciente declaración de Goodell de que la NFL estaba "equivocada por no escuchar" a los jugadores que previamente habían organizado protestas.

Popovich también criticó al propietario de los Dallas Cowboys , Jerry Jones, y al propietario de los New England Patriots , Robert Kraft, que se encontraban entre los siete propietarios de la NFL que donaron 1 millón de dólares cada uno al comité inaugural de Trump en 2017.

"Es simplemente hipócrita. Es incongruente", dijo Popovich. "No tiene sentido. La gente no es ciega. ¿Hablas con tu equipo y jugadores sobre injusticias y democracia y cómo protestar? No lo entiendo. Creo que se ponen en una posición que es insostenible".