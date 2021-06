Pippen acusó de racista a Phil Jackson y llamó egoísta a Michael Jordan

"No creo que sea un misterio. Hay que saber leer entre líneas. Fue mi primer año sin Michael Jordan y ¿por qué yo no iba a tomar ese tiro? Fue un golpe bajo para mí. Fue una decisión racista darle a Kukoc la oportunidad de brillar. Me sentí insultado", explicó el alero de los míticos Bulls a la revista GQ.