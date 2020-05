Michael Jordan rompe el silencio tras la muerte de George Floyd

En un texto de tres cuartillas, Jordan expresa su sentir acerca de la muerte de Floyd, de 47 años, quien fuera detenido, sin estar armado, y un oficial de policía blanco se arrodilló en su cuello por varios minutos hasta que no pudo seguir respirando. No es común que el otrora astro de la NBA salga a hablar en estas circunstancias pero no tuvo más remedio porque el nivel de indignación a nivel nacional e internacional no puede ser menospreciado.