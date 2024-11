LaMelo Ball, figura de la NBA, multado por comentario ofensivo y homofóbico

El base fue preguntado por la estrategia defensiva en la que Charlotte evitó que Giannis Antetokounmpo anotara el tiro ganador en la última jugada del encuentro y su respuesta no gustó nada.

“Cargamos y bloqueamos (pues el equipo pobló el camino hacia el aro del jugador de los Bucks). Los homosexuales no . Eso es lo que queríamos, levantamos la mano y vivimos con el resultado”, afirmó Ball.

Poco después, el jugador su disculpó por sus palabras: “Antes de empezar, quiero abordar el comentario de ayer. No quise decir nada y no quiero ofender a nadie. Amo a todos, no discrimino”, aseguró Ball.