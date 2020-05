Michael Jordan dejaba sin comer a Horace Grant por jugar mal

De acuerdo con Sam Smith, reportero de los Chicago Bulls y autor de The Jordan Rules, el exbasquetbolista Michael Jordan le quitaba la comida a su compañero, Horace Grant, cuando este tenía un mal partido.

Smith, quien en su libro muestra al Jordan 'verdadero', confesó la peculiar historia en el podcast KNBR y habló del porqué nunca salió a la luz en su libro o en el documental The Last Dance.

"En el transcurso de los años, varios jugadores se me acercaron para preguntarme si sabía lo que Jordan había hecho. 'Le quitó su comida a Horace (Grant) en el avión porque Horace tuvo mal partido'", cuenta Smith, quien añade que Jordan le decía a las aeromozas, "no lo alimenten, no se lo merece".

Los jugadores lo sabían, pero no entendían por qué Smith no escribía nada de eso en su libro.

"Bueno, no puedo escribirlo a menos que ustedes lo digan", rememora el autor haberles respondido. "No me fío de las fuentes, no puedes hacer algo así en estos casos".

Cuando les preguntó si querían que los citara en su libro, los jugadores se ratractaban. "No, no, no, no podemos decir eso de Michal Jordan".

Nada de esto aparece en el documental por una simple y sencilla razón: Jordan tuvo control creativo sobre su bra de arte. Nada sorprendente para su personalidad ególatra y su gran sentido competitivo.