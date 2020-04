Mark Cuban deja puerta abierta a competir por presidencia de EEUU

"Oigan, son circunstancias únicas. Uno nunca sabe, Chris. Nunca habría considerado hacerlo un mes atrás pero las cosas están cambiando muy rápido y de forma dramática. No estoy diciendo no, pero no es algo que busque activamente. Solo estoy dejando la puerta abierta", comentó Cuban a Chris Wallace de FOX News.

"Si hoy tuviera que decidir, probablemente diría que no, que no va a pasar. Pero como he dicho, las cosas pueden cambiar. Nunca sabes. Esto no es algo que hayamos visto antes. Obviamente esto es un cúmulo de circunstancias y no diré que no simplemente. No sabes qué es lo que puede suceder de aquí a noviembre", agregó Cuban.