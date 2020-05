Los Lakers volverán a entrenamientos este sábado

Desde el 8 de mayo, los equipos están autorizados a desarrollar este tipo de prácticas en aquellos estados donde no choquen con las políticas públicas de prevención frente a la pandemia de COVID-19.

Los Lakers han recibido la luz verde de las autoridades de Los Ángeles y el estado de California para retomar las actividades, según reporte de The Athletic.

Alrededor de una decena de equipos ya ha abierto las puertas a sus jugadores siguiendo un estricto protocolo marcado por la liga, que obliga al uso de mascarillas cuando no están en la cancha y al distanciamiento físico de sus compañeros y los entrenadores que les asisten.

Los Lakers no contemplan por ahora permitir el acceso de los jugadores todos los días de la semana, señaló The Athletic. Algunos miembros de su plantilla no se encuentran por el momento en Los Ángeles, como el pívot Dwight Howard que regresó a su estado natal de Georgia.