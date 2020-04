Los 5 legados que nos dejó Kobe Bryant

Fue duro digerir la noticia de su partida del plano terrenal, pero las muestras de apoyo de cada rincón inimagibale del globo terráqueo, el pésame y las lamentaciones en redes sociales de parte de deportistas que no necesariamente eran basquetbolistas, así como gente que ni siquiera tenía algo que ver con el mundo del deporte, fueron apenas un atisbo de la grandeza del 'Black Mamba'.

Aunque resumirlo a cinco es complicado, estas son las aportaciones más importantes que Kobe nos deja como un legado, ya sea o no deportivo, pero que por su incansable espíritu emprendedor, curioso y cuya mente parecía no tener un respiro para la ociosidad, nos parecen las más relevantes.

4) Los libros no solo inspirados en él sino los que ayudó a escribir.

Sin embargo, esa creativa, incansable y propositiva mente guio a Bryant a escibir, primero ' The Mamba Mentality: How I Play' y una serie que es vasta e interesante, llamada ' The Wizenard Series: Training Camp', que consta de 11 títulos en los que, junto con el primer libro, comparten la filosofía, el modo de pensar de Kobe, de su sensibilidad y desgraciadamente nos quedamos con ganas de más. Incluso, a reserva de que se confirme, el escritor Paulo Coehlo reveló después de la muerte del astro de los Lakers que tenían el proyecto de escribir una serie de libros para niños...