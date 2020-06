Lonnie Walker IV revela que sufrió abuso sexual

El jugador de los San Antonio Spurs, Lonnie Walker IV, reveló este jueves que sufrió abuso sexual cuando era un niño.

A Lonnie Walker siempre lo caracterizó su peinado, un estilo que llevó desde el Draft 2018 de la NBA. Sin embargo, para sorpresa de todos decidió raparse durante la cuarentena.

En un video que publicó en Instagram, Walker mostró cómo le quedó el cabello luego de rasurarse, pero lo que realmente sorprendió, fue el motivo por el cual tomó esa decisión.

“La verdad de por qué comencé a hacer esto en quinto grado, es porque fue un dispositivo de camuflaje para mí. Durante el verano de mi quinto año, estuve cerca de más familia. Algunos de esos nombres con los que estuve más me acosaron sexualmente, fui violado, abusado, incluso me acostumbré a eso porque a esa edad no sabes qué es. Era un niño curioso, crédulo que no sabía cuál era el mundo real.

Tenía la mentalidad de que mi cabello era algo que puedo controlar. Mi cabello era lo que podía hacer, crear y ser mío. Y me dio confianza. Recientemente no estaba en mi mejor momento. La historia apareció en mi cabeza. Debido a este virus, comencé a mirarme realmente en el espejo y ver quién era realmente incluso a puerta cerrada. He encontrado paz y felicidad interna a través de este viaje de buena gana Dios.

Perdoné a todos, incluso a las personas que no lo merecen, ¿por qué? Porque es peso muerto. El tiempo no espera a nadie, entonces, ¿por qué debería perder mi tiempo? Cortarme el pelo fue más que un corte. Mi cabello era una máscara que ocultaba la inseguridad para la que sentía que el mundo no estaba preparado. Pero ahora mejor que nunca.

Fuera con lo viejo. He mudado mi piel mental, emocional, física y espiritualmente. La vida siempre será dura. Debes jugar con las cartas con las que te han tocado e intentar hacer una mano ganadora. Y si pierdes. Es una lección.

Voy a estar fuera de esto por un tiempo aún creciendo a través de esto. Solo sé que amo a todos y cada uno de ustedes. Paz, amor y felicidad”, escribió Lonnie Walker IV en redes sociales.