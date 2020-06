LeBron y los Lakers ya están en modo Playoffs: coach asistente

En una entrevista para el podcast Battle for L.A. , el coach Handy, quien ya trabajó con LeBron James en los Cleveland Cavaliers en 2016, cuando ganaron el título, y fue parte del staff de entrenadores del coach Nick Nurse , con los Toronto Raptors campeones de 2019, dice que el astro de los Lakers tiene la 'mentalidad de Playoffs' activada y que es un jugador que piensa primero en el equipoo y luego en él.

“Comienzas con eso. Creo que es importante cuando los chicos realmente se quieren entre todos. Tendrás algunos momentos. Puedes perder un juego o los muchachos pueden no jugar tan bien. En esos tiempos, vas a ponerte a prueba. Pero lo que han hecho es que cerraron filas entre sí.

“LeBron es un gran tipo que piensa primero en el equipo. Cuando tu mejor jugador tiene esa mentalidad, es contagioso. Anthony Davis es un gran chico de equipo. Rondo es un otro gran jugador de equipo. Empiezas a hablar de todas estas piezas. No tenemos muchachos en nuestro equipo que sean anti-equipo. Esos tipos, vamos, ves la camaradería que tienen dentro y fuera de la cancha, y creo que eso les lleva a no tener miedo de responsabilizarse mutuamente en diferentes escenarios. No es algo que ocurra todo el tiempo, sino que se trata de conseguir las personalidades correctas y las personas adecuadas para que su equipo esté completo", comentó.