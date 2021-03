LeBron James presumió el uniforme que usará con su nuevo equipo

LeBron James no puede ocultar su emoción por protagonizar la cinta 'Space Jam: A New Legacy' , por lo que publicó en sus redes sociales las fotografías que aparecen en la publicación de la revista 'Entertainment Weekly', en las que aparece la estrella de Los Angeles Lakers acompañado de Bugs Bunny, Lola Bunny, Piolin , Daffy Duck y Taz , principales personajes de los Looney Tunes con los que conformará el el 'Tune Squad'.

El basquetbolista no olvida que la primer película tuvo como protagonista a Michael Jordan y fue un rotundo éxito, por lo que está cosnciente de que tiene una responsabilidad muy grande; sin embargo, no deja la diversión a un lado y reconoció que haber realizado esta cinta fue algo que no podia creer.