En un avance del programa de The Shop , presentan un fragmento donde cuenta James que su hijo tiene prohibido llamarlo papá en las duelas.

"No, y esto ya lo hemos hablado. No puede llamarme 'papá' en el puesto de trabajo . Una vez abandonemos las instalaciones del equipo o cuando las puertas cierren, ya puedo volver a ser 'papá', ya sea en el coche si regresamos juntos, o en casa puedo ser 'papá'", mencionó LeBron.

“Puede llamarme, por ejemplo, '2-3' o 'Bron' o GOAT, si así lo prefiere. Eso ya es cosa suya, pero es fácil para mí porque yo le llamo 'Bronny' desde hace mucho. No es como si yo le llamo 'hijo'. Va a ser un ajuste para él, porque no podemos ir corriendo por la pista y que me grite, '¡Papá, pásame el balón! ¡Estoy desmarcado!'”, contó entre risas.