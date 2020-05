Ken Burns critica 'The Last Dance' de Michael Jordan

A diferencia de una gran mayoría, el renombrado documentalista, Ken Burns , cree que The Last Dance de Michael Jordan es un documental malogrado, ya que poco se habló de la influencia del exjugador de la NBA en la edición del mismo.

"Si ejerces influencia en la creación del documental significa que ciertos aspectos que no necesariamente quieres que salgan terminarán por no estar ahí, punto", sentenció Burns.

"Así no es como se hace el buen periodismo... ni tampoco la forma de contar una buena historia, a eso me dedico".

Curiosamente, Burns agregó que no ha visto un solo episodio de The Last Dance y que "nunca, nunca, nunca" lo haría por el simple hecho de que la productora de Jordan trabajó directamente en el proyecto.

Ken Burns, ganador de varios premios Emmy, es conocido por su gran trabajo en documentales como Brooklyn Bridge (1981), The Statue of Liberty (1985), Baseball (1994) y The National Parks: America's Best Idea (2009).