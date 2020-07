Jugador de los Spurs donará su salario para Black Lives Matter

"Tomé la decisión de ir a Orlando y estoy orgulloso de decir que me ganaré cada centavo de los ocho partidos que jugaremos, lo que resultará en $1,017,818.52 (dólares), para después donarlos directamente a Black Lives Matter en Australia, Black Deaths in Custody y una campaña reciente llamada We Got You, dedicada a acabar el racismo en el deporte en Australia", sentenció Mills en un video.