Juan Toscano pide a LeBron James unir fuerzas contra el racismo

Tras la nueva declaración de la conductora de Fox News, LeBron no se quedó callado y contestó en redes sociales.

"¡Si aún no entiendes por qué protestamos, por qué actuamos de esta forma es porque sencillamente estamos hartos de este tipo de trato! ¿Hay manera de explicártelo más fácil? Y para mi gente, no se preocupen, no pararé hasta ver", comentó LeBron en Twitter.