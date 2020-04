Jordan no estaba solo, tenía compañeros que marcaban diferencia

Los Chicago Bulls de la década de 1990 sin lugar a dudas marcaron una época y fueron el mejor equipo de su era en la NBA, al arrasar con seis títulos, más que ningún otro equipo en ese lapso, pero aquí se desmonta uno de los mitos que perduran, llámese como se llame el equipo o su gran figura: en el basquetbol se gana colectivamente, no de forma individual.

Es verdad que Jordan fue pieza fundamental para que los Bulls ganaran seis trofeos Larry O'Brien, pero a lo largo de su carrera compartió con grandes jugadores que ayudaron a conseguir la meta colectiva y muchas de las veces no son mecionados con su justa dimensión, ya que no obtienen la parte del crédito que merecen al no repartirse equitativamente.