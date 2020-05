Isiah Thomas y Horace Grant, los enemigos de Michael Jordan

El lanzamiento de la serie documental The Last Dance fue todo un éxito y una buena manera de llenar el vacío que dejó la pausa obligada a la temporada 2019-20 de la NBA debido a la pandemia de coronavirus que, de golpe y porrazo, nos arrebató todo ese cúmulo de cosas interesantes que se estaban tejiendo y que nos hacían ilusionarnos con un tremendo colofón.

Otro que no estuvo muy feliz con The Last Dance y que inclusive terminó arremangándose la camisa y buscando a Jordan, fue un excompañero de MJ, el mismísimo Horace Grant, quien llamó mentiroso al astro de los Bulls y le dijo que lo arreglaran como hombres (entiéndase, a los golpes), por lo que en el documental declaró. Pero desmenucemos en qué consiste la animadversión entre estos personajes.